Il secondo tempo di Milan Futuro-Torres

Anche il secondo tempo comincia sulla falsa riga del primo. Tante azioni da parte della Torres, poca produzione offensiva per il Milan Futuro. Nei primi 10' non si registrano azioni significative né da una parte né dall'altra e non sono certo gli ingressi di Leonardo D'Alessio e Mattia Malaspina a dare la scossa alla squadra. Al 70' entra Maximilian Ibrahimovic, ma anche per lui vale lo stesso discorso. Lo svedese non riesce a dare la scintilla ai suoi. Al 73' arriva l'occasione per lo 0-5 della Torres con Manuel Fischnaller che colpisce il palo a tu per tu con Lapo Nava. All'86' arriva il gol della bandiera con Andrea Magrassi che segna in mezza rovesciata. Nel finale anche l'1-5 di Casini. LEGGI ANCHE: Milan, Walker: vale davvero la pena? Numeri, stipendio e non solo>>>