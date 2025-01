Serie C – Milan Futuro-Rimini 0-0: pari e patta. Magrassi sbaglia un rigore

Il commento del match, valevole per la 24^ giornata di Serie C del girone B, fra Milan Futuro e Rimini, terminata 0-0

Il primo tempo di Milan Futuro-Rimini comincia a ritmi piuttosto alti, anche se non si registrano occasioni né da una parte né dall'altra. Rossoneri decisamente più attivi e volenterosi di trovare il vantaggio rispetto ad altre occasioni, ma spesso i cross di Ettore Quirini ed Andrei Coubis sono stati resi vani dall'assenza in area di tanti uomini. La prima vera opportunità arriva al 15' per gli ospiti. Marco Garetto riceve infatti palla in area e fa partire un destro che Lorenzo Torriani tiene senza patemi. La reazione è immediata e porta la firma di Simone Ianesi, che sfiora il vantaggio su assist di Ettore Quirini.