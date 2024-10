Serie C – Ufficiali le designazioni: ecco l’arbitro di Milan Futuro-Pianese

Nell'ottava giornata di Serie C, il Milan Futuro sfiderà la Pianese. Ecco la designazione arbitrale ufficiale del match dei rossoneri

Il Milan Futuro torna a giocare in casa. Nell'ottava giornata di Serie C , Girone B, i rossoneri sfideranno la Pianese allo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno (VA). Il match si terrà sabato 5 ottobre alle ore 15:00 .

Le designazioni arbitrali

Sono state rese disponibili le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del campionato di Serie C 2024-25. Di seguito, i dettagli sulle assegnazioni per le partite dei tre gironi, che si svolgeranno tra venerdì 4 e lunedì 7 ottobre 2024.