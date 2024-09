Serie C -Milan Futuro-Ascoli 0-2: cadono in casa i ragazzi di Bonera

Il Milan Futuro torna in campo, sul suo cammino l'Ascoli nella sfida valida per la quarta giornata di Serie C: amara sconfitta

Il Milan Futuro di Daniele Bonera scende in campo nel campionato di Serie C . Sul suo cammino l' Ascoli , nella gara valida per la quarta giornata del Girone B.

Milan Futuro-Ascoli, il primo tempo

I ragazzi di Bonera scendono in campo con la testa giusta: l'approccio è dei migliori e le occasioni non tardano ad arrivare. A funzionare è l'asse Sandri-Longo: prima un filtrante con il contagiri del primo per il secondo, poi una situazione simile, ma dal versante opposto. In entrambe le occasioni, però, i tentativi non ottengono i risultati sperati. Da lì l'Ascoli prende coraggio ed alla prima uscita in area avversaria guadagna furbamente un penalty. Sul dischetto si presenta Corazza che sigla così il gol del vantaggio. Poco dopo Nava salva miracolosamente su un tiro a botta sicura di Marsura, ma sul corner seguente non può nulla contro l'incornata di Menna. Si va a riposo sul risultato di 2-0 in favore degli ospiti.