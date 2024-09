Lucchese-Milan Futuro: la curva toscana sarà assente per protesta

Domani, lunedì 30 settembre, il Milan Futuro scende nuovamente in campo per la sua terza partita della settimana. I rossoneri, guidati da Daniele Bonera, arrivano dalla storica prima vittoria nel campionato di Serie C, ottenuta in casa contro la SPAL. Una gara che ha finalmente premiato i giovani talenti del Diavolo, consentendo alla squadra di fare un passo avanti in classifica. Il prossimo impegno è fissato per lunedì sera alle 20:45 in Toscana, contro la Lucchese, per la settima giornata di campionato.