Serie C – Lucchese-Milan Futuro 1-1: Hodzic evita la sconfitta ai rossoneri

La cronaca

La Lucchese parte subito forte e il Milan Futuro non vede palla per il primo quarto d'ora. Ritmi bassi e poche occasioni nei primi minuti. Al 15' arriva il vantaggio dei toscani su un tiro cross di Saporiti, che si infila nell'angolino a sinistra di Raveyre, che si tuffa con netto ritardo. Il portiere rossonero avrebbe potuto fare di più. Dopo il gol, la Lucchese gestisce bene il vantaggio e rimane in pieno controllo del match, rossoneri molto in difficoltà. Il Milan Futuro si affaccia timidamente in avanti, senza creare nulla di pericoloso. Rimane il dubbio per uno scontro tra Fall e Palmisani nei pressi dell'area di rigore della Lucchese. Sul finire del primo tempo arriva il pareggio del Milan Futuro con Hodzic che insacca di testa il cross di Sandri da calcio d'angolo.