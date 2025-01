Serie C – Formazioni ufficiali Carpi-Milan Futuro: c’è un debutto. Liberali …

Ecco le formazioni ufficiali del match di Serie C, valevole per la 21^ giornata, fra Capri e Milan Futuro: le scelte di Daniele Bonera

Allo stadio 'Sandro Cabassi' va in scena la sfida, valevole la 21^ giornata del girone B di Serie C, fra Carpi e Milan Futuro. La squadra allenata da Daniele Bonera è alla ricerca di una vittoria per invertire un trend certamente negativo. Sono tre, infatti, le sconfitte consecutive per i giovani rossoneri. Quest'oggi, però, il Diavolo fa visita al Carpi di Cristian Serpini che occupa attualmente il 13esimo posto in classifica del girone B. Le due squadre si sono già incontrate e nell'ultimo precedente il match si è concluso sul risultato di 1-1. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Carpi e Milan Futuro.