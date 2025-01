Serie C – Carpi-Milan Futuro 0-0: Liberali unica luce, buona la prima di Magrassi

Il commento del match, valevole per la 21^ giornata di Serie C, fra Carpi e Milan Futuro terminata con il risultato di 0-0

Allo stadio 'Sandro Cabassi' va in scena la sfida, valevole la 21^ giornata del girone B di Serie C, fra Carpi e Milan Futuro. I padroni di casa partono subito forte e cercano di prendere le redini del gioco. I rossoneri, al contrario, adottano un approccio più attendista e si difendono con un blocco relativamente basso. La squadra di Bonera prova a sfruttare maggiormente le ripartenze e, da una di queste, nasce il primo tiro in porta del match: Sia viene ben servito al limite dell'area ma la sua conclusione non impensierisce Sorzi. Il primo tempo, però, non vive di alcuna emozione, o occasione da gol, e dopo un solo minuto di recupero l'arbitro decreta la fine della prima frazione di gioco.