Serie C – Campobasso-Milan Futuro 1-1: il gol di Stalmach vale un punto

Allo stadio Nuovo Romagnoli è andata in scena la sfida, valevole per il recupero della 15^ giornata del girone B di Serie C, fra Campobasso e Milan Futuro. I padroni di casa partono subito forte e, dopo 8', approfittano di un brutto errore della difesa rossonera per portarsi in vantaggio con la firma di Di Nardo. La squadra di Bonera non ci sta e reagisce nel migliore dei modi. I pericoli arrivano sempre dalla parte destra con Jimenez e proprio da lì comincia l'azione che porta al pareggio rossonero: la palla viaggia veloce e arriva a sinistra dove Traoré sforna un cross perfetto che Stalmach, al centro dell'area, deve solo ribadire in rete. Dopo un'ultima occasione, sprecata da Di Nardo a tu per tu con Raveyre, e un solo minuto di recupero si chiude il primo tempo del match.