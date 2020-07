Serie B – Perugia, esonerato Cosmi e richiamato l’ex rossonero Oddo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Perugia ha esonerato Serse Cosmi e richiamato in panchina Massimo Oddo, classe 1976, ex calciatore del Milan che, in questa stagione, aveva già allenato la squadra umbra.

Oddo, che era stato sollevato dall’incarico lo scorso 4 gennaio 2020, nella pausa invernale dopo il girone d’andata in Serie B, in 22 partite sulla panchina del Perugia tra campionato (19) e Coppa Italia (3), aveva collezionato 10 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Oddo tornerà ufficialmente a guidare i biancorossi il prossimo 24 luglio, a Chiavari, in occasione della trasferta in Liguria in casa della Virtus Entella.