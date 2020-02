Serie A – Verso Milan-Torino: i convocati granata di Longo

NEWS TORINO – Moreno Longo, tecnico granata, ha convocato 22 giocatori per Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A: ecco la lista completa dei disponibili per la trasferta di Milano.

PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani;

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Lyanco, N’Koulou, Singo;

CENTROCAMPISTI: Adopo, Baselli, Berenguer, Lukić, Meïté, Rincón;

ATTACCANTI: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza.

Longo, allenatore del Torino, ha parlato oggi in conferenza stampa per introdurre i temi principali del match di domani sera a ‘San Siro‘. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

