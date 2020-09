Serie A – Verso Milan-Bologna: i rossoneri devono invertire una tendenza

ULTIME NOTIZIE MILAN-BOLOGNA – Il Milan questa sera inizia la Serie A 2020-21 ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che cercherà di riscattarsi dopo il 5-1 dell’ultimo precedente a San Siro.

Scopriamo alcune curiosità relative a questa prima giornata. Milan e Bologna si affrontano alla prima per la terza volta in Serie A (bilancio in parità con una vittoria per partite). I rossoneri hanno perso nella prima gara di campionato in entrambe le ultime due stagioni (0-1 contro l’Udinese e 2-3 contro il Napoli).

LA ROMA VUOLE UN OBIETTIVO DEL MILAN >>>