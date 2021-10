Serie A, chi schiera più stranieri? La classifica CIES e il posto del Milan

Il CIES ha fatto uno studio evidenziando chi schiera più stranieri in Serie A e nelle principali leghe europee. Ecco la posizione del Milan

Daniele Triolo

Il CIES, noto osservatorio calcistico internazionale, ha pubblicato uno studio questa mattina. E sottolineato come, tanto in Serie A quanto in Europa, sia l'Udinese di Luca Gotti la squadra che schiera più stranieri in campo.

Lo studio, infatti, prende in analisi i minuti complessivi e quelli disputati dai calciatori stranieri. In casa friulana, il tasso di utilizzo di giocatori non italiani, addirittura, è dell'88%!

In Serie A, il Milan è quinto in questa speciale graduatoria per utilizzo stranieri, con il 74,3%, dietro anche ad Atalanta, Torino e Lazio. Se si prendono, invece, in esame, i principali campionati europei, scopriamo che il Chelsea si colloca dietro i bianconeri friulani (86,8%), precedendo le stesse Atalanta, Torino ed i francesi del Lille.

Questa la classifica della Serie A

Udinese 88 % utilizzo di calciatori stranieri; Atalanta 86,3 %; Torino 83,7 %; Lazio 74,8 %; Milan 74,3 %; Bologna 74,2 %; Napoli 72,1 %; Inter 71,2 %; Juventus 65,8 %; Fiorentina 64, 1 %; Cagliari 63,5 %; Roma 63 %; Spezia 61,6 %; Hellas Verona 61,2 %; Venezia 55 %; Sassuolo 53,8 %; Sampdoria 53,3 %; Salernitana 51,1 %; Empoli 38 %; Genoa 36,2 %:

Top 5 tra le top 5 leghe europee

Udinese 88%; Chelsea 86,8 %; Atalanta 86,3 %; Torino 83;7 %; Lilla 81,9 %.