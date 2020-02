Serie A – Spal, esonerato Semplici. Ufficiale l’arrivo di Di Biagio

NEWS SPAL – La Spal, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web ufficiale, ha annunciato “di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini“.

“La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la Spal in Serie A dopo 49 anni“, si può leggere ancora sulla nota stampa del club ferrarese. Semplici era arrivato alla guida della Spal nel dicembre 2014.

Con un successivo comunicato stampa, poi, la Spal ha comunicato “di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Luigi Di Biagio“. Per lui, contratto fino al 30 giugno 2020. Il neo allenatore spallino dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al Centro Sportivo “GB Fabbri”: seduta che si svolgerà a porte chiuse.

La conferenza stampa di presentazione di Di Biagio e del suo staff tecnico si terrà domani, martedì 11 febbraio alle ore 17:30 presso la Sala Stampa del Centro Sportivo “GB Fabbri” alla presenza di patron Simone Colombarini, del Presidente Walter Mattioli e del direttore dell’area sportiva Davide Vagnati. Intanto, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ad una tv svedese: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

