Serie A – Spadafora: “Per alcuni eventi data disponibilità a svolgerli a porte chiuse”

ULTIME NEWS MILAN – Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha dichiarato ai microfoni del Tg2 che c’è la disponibilità di giocare alcuni eventi a porte chiuse nelle zone a rischio. Ecco le sue parole: “Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi”. Milan-Genoa, dunque, dovrebbe essere una delle gare interessate a questo trattamento. Intanto ecco le parole di Ismael Bennacer su ‘RMC Sport’, continua a leggere >>>

