Bennacer: “Ho preso tanti cartellini gialli, ma do sempre tutto. Su Ibrahimovic…”

ULTIME NEWS MILAN – Ismael Bennacer è uno dei giocatori che ha contribuito alla crescita del Milan nelle ultime partite. L’algerino, però, ha un rapporto non troppo positivo con i cartellini gialli: finora ne ha rimediati ben 12. Lo stesso giocatore, ai microfoni di ‘RMC Sport’, si è pronunciato su quest’aspetto: “Ho preso tanti cartelli gialli, ma do sempre tutto. Sono fatto così. Pioli me ne parla? No, lo ha detto in un intervista ma sa che è nel mio temperamento. Prima correvo tanto e per nulla, adesso meglio. Faccio tanti chilometri a partita”.

Su Ibrahimovic: “E’ la prima volta in cui gioco con un campione, è incredibile. Mi chiede sempre di dargli la parla più velocemente possibile, sempre più veloce. Posso imparare da lui, parla un pochino di francese, a grandi linee. La sua personalità ci aiuta molto. Dopo la partita contro il Torino nonostante avessimo vinto non era contento, era veramente incazzato”.

Sull’interesse del Lione prima di accasarsi al Milan: “Avevo incontrato Florian Maurice che mi avrebbe voluto. Poi sono arrivati Sylvinho e Juninho ma non ho più avuto notizie”.

