Serie A, la situazione tra ricavi e stipendi: il trend degli ultimi anni

Analizzando i risultati del periodo studiato, salta all'occhio la correlazione tra il primo posto della classifica del monte ingaggio e quella del Campionato di Serie A. Nelle 13 stagioni prese in considerazione, solamente due volte non ha trionfato la squadra che primeggiava nella classifica degli stipendi, trattasi della Juventus 11/12 e l'Inter 20/21. Pur non essendo parte dello studio, anche il Milan 21/22 ha vinto lo Scudetto pur non avendo il monte ingaggi più alto, confermandosi come l'eccezione che conferma la regola.