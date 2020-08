Serie A, si riparte il 19 settembre: una data fortunata per il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: App ufficiale Milan)

“Nel nuovo millennio, la Serie A è iniziata sempre molto prima rispetto alla data, post-lockdown, indicata dalla Lega per lo svolgimento della prima giornata del prossimo campionato 2020-2021; tranne che nel 2000, quando erano in corso le Olimpiadi di Sydney e il torneo prese il via il 1° ottobre.

Ma nella stessa data, il Milan era comunque in campo per una gara ufficiale: quella di Leeds nella prima fase a gruppi di Champions League. Nella partita del 19 settembre 2000 a Elland Road, persa 1-0 dai rossoneri, Nelson Dida trasse comunque la spinta e le motivazioni, a partire dall’episodio sfortunato del gol nel finale, per essere protagonista di una straordinaria carriera.

Diavolo in campo il 19 settembre anche nel 2005, in quel caso era la seconda giornata con la sosta per le Nazionali ormai alle spalle. I rossoneri, in maglia bianca, di scena a Bologna contro gli avversari guidati da Carletto Mazzone, riuscirono a imporsi 2-0 grazie ai gol di Shevchenko su rigore e di Kaká.

Nel 2015, la data del 19 settembre coincideva invece con la quarta giornata. Era un sabato sera e la squadra rossonera allenata da Sinisa Mihajlović riuscì a battere il Palermo per 3-2 a San Siro grazie ai gol di Bacca (doppietta) e Bonaventura. Quindi il bilancio, dal 2000 ad oggi, nel giorno della nuova ripartenza della Serie A, è di due vittorie in campionato e una sconfitta in Champions League”.

