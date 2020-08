PM – Calciomercato Milan – Torreira e il ritorno in Serie A: il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Torna di moda il nome di Lucas Torreira per il centrocampo. Il calciatore, all’Arsenal dall’estate 2018, avrebbe espresso la volontà di tornare a giocare in Serie A nella prossima stagione.

In giornata sono arrivate le parole dello stesso Torreira, che di fatto non ha chiuso la porta a qualsiasi ipotesi: “Devo pensare molto bene al mio futuro – dice Torreira a Sport 890-. Ho un contratto con l’Arsenal e devo rispettarlo, ovviamente se dovessi partire lo farei per la miglior destinazione possibile. Dobbiamo essere calmi e aspettare”. Ma come stanno veramente veramente le cose?

Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, in Inghilterra trovano sempre più conferma le voci di un interessamento da parte del Milan, che, ricordiamo, aveva messo Torreira nel mirino già la scorsa estate. Maldini e Massara ci stanno pensando, anche perchè, a differenza dell’anno scorso, il centrocampista potrebbe essere ceduto dai Gunners con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, cosa ovviamente molto gradita al Diavolo.

Nelle ultime ore, inoltre, si è parlato di un possibile interesse da parte della Fiorentina di Rocco Commisso per Torreira. Al momento, a quanto ci risulta, non c’è stata un’offensiva della viola per l’uruguaiano, che dunque non dovrebbe approdare alla corte di Iachini nella prossima stagione. Questa sarebbe un’ottima notizia per il Milan, che, nel caso volesse, avrebbe la possibilità di affondare il colpo. Vedremo cosa succederà, ma alla lunga, la volontà di Torreira di tornare in Italia, potrebbe risultare decisiva per il buon esito dell’operazione.

SCAMBIO PAQUETA-MILENKOVIC. LA VERITA >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>