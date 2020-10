Serie A – Sampdoria, minacce al Presidente Massimo Ferrero

ULTIME NOTIZIE – Come riportato dall’Ansa, il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, si è rivolto alla Questura di Roma per sporgere una denuncia contro ignoti dopo una lunga serie di episodi di minaccia ricevuti.

Ferrero, che vive nella capitale, si è visto recapitare al suo indirizzo anche dei proiettili. Oltre a ciò, delle pesantissime frasi a lui rivolte sui social e delle scritte sui muri del centro sportivo di Bogliasco dove i suoi calciatori si allenano. Ferrero, purtroppo, non è nuovo a questi fatti. Tempo fa aveva già presentato una denuncia a Genova a seguito di un blitz di alcuni tifosi blucerchiati in un ristorante dopo lui stava cenando. Gli episodi, sono stati confermati dalla stessa Sampdoria. A Genova c’è tensione per il futuro del club, dato che lo stesso Ferrero, da diverso tempo, è intenzionato a vendere la società.

