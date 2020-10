Milan, l’effetto Covid sul bilancio: nel 2020 è rosso record

Milan, oggi verrà approvato il bilancio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato quest’oggi da Milano Finanza, il bilancio 2020 del Milan avrà un rosso record che si aggira tra i 175 e i 200 milioni. L’effetto Covid, infatti, si fa sentire sui conti del club rossonero, portando il rosso a livelli record. Il CdA del Milan approverà oggi il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno con una perdita davvero mostruosa.

A gravare sul risultato è ovviamente l’effetto-pandemia, che ha avuto un impatto sui ricavi da stadio e in parte su quelli relativi alle sponsorizzazioni. Nello scorso esercizio i ricavi erano ammontati a 241,1 milioni, numeri che nel 2020 hanno quindi risentito del lockdown. Il Milan va ricordato che arriva da due bilanci profondamente negativi: nell’annata 2017-18, infatti, aveva chiuso con un -126 milioni, mentre quella 2018-19 addirittura -146 milioni. Ora è in arrivo un nuovo duro colpo sulle casse di via Aldo Rossi.

