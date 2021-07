Serie A, Salernitana ammessa al campionato 2021/22

La Salernitana giocherà in Serie A quest'anno. Adesso è ufficiale. Accettato il trust. Rispettate le condizioni poste dalla FIGC.

Adesso è ufficiale, la Salernitana giocherà in Serie A nella stagione 2021/22. La squadra campana torna dopo 22 anni nella massima serie. Accettato il trust. Rispettate le condizioni poste dalla FIGC dopo l'ok Covisoc. Era fissata proprio per oggi, 7 luglio, la data ultima. Il consiglio ha esaminato il trust che avrebbe dovuto garantire il distacco dalla vecchia proprietà di Claudio Lotito, presidente della Lazio, che era alla base della bocciatura del 29 giugno scorso per il piano presentato il 25 dello stesso mese. Le modifiche apportate hanno fatto fatto effetto. C'è autonomia economica e gestionale, caratteristiche che sono indispensabili. Tutti i voti sono stati favorevoli. Un solo astenuto. Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime >>>