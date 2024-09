Serie A – Milan-Venezia, tifosi in delirio per il ritorno a San Siro | PM News

La sosta per le Nazionali sta ormai per volgere al termine e il Milan si prepara a tornare a San Siro per la gara contro il Venezia. Nella giornata di sabato 14 settembre, infatti, alle ore 20:45, i rossoneri scenderanno in campo davanti ai propri tifosi per cercare i primi tre punti della stagione. Finora, infatti, la squadra di Paulo Fonseca ha conquistato appena due punti, frutto dei pareggi contro Torino e Lazio, mentre contro il Parma è arrivata una dolorosa e deludente sconfitta. I lagunari sono un avversario decisamente morbido sulla carta, ma ormai non si può sottovalutare davvero nessuno.