Serie A, Milan più forte della sfortuna: ecco il dato sui legni nel 2020 | News

Ultime Notizie Milan News: il dato sui legni

MILAN NEWS – Il Milan ha disputato un ottimo 2020, così come certifica la classifica relativa all’anno solare: la squadra di Pioli è quella che ha fatto più punti di tutte in Serie A.

C'è però un altro dato che certifica la forza del Milan, che ha superato anche la sfortuna. Il portale statistico Kickest, infatti, ha messo in evidenza un dato molto interessante. La squadra rossonera è quella che ha colpito più legni (25) in Serie A in tutto il 2020. A seguire la Roma (22), Juventus (20), Napoli (19) ed Hellas Verona (18).