Serie A – Milan, per Ibrahimovic è la miglior partenza di sempre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è il leader assoluto di questo Milan.

Per lo svedese, che ormai ha 39 anni, questa di questa stagione, è la miglior partenza di sempre: 3 doppiette in 3 partite in Serie A, più un gol contro lo Shamrock Rovers in Europa League. Il bottino totale di Ibrahimovic, allo stato attuale, parla di 7 gol in 5 partite giocate. Se consideriamo solo i campionati, questa è il miglio inizio stagionale della carriera di Ibra, se consideriamo anche le coppe, Zlatan ha eguagliato la partenza fatta con il PSG nel 2013/2014.

