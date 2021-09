Serie A: Milan-Lazio, ecco 10 curiosità sulla partita di San Siro / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato 10 curiosità sulla partita, in programma alle ore 18 a San Siro

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

È solo la terza giornata, ma per il Milan è già tempo di big match. Ad aprire una settimana da brividi, completata dalla prima in Champions ad Anfield e dal duello con la Juventus a Torino, è la sfida a San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il match contro i biancocelesti, valido per la 3° giornata della Serie A TIM 2021/22, si gioca alle 18.00: nell'avvicinarci al calcio d'inizio, queste alcune curiosità e statistiche sull'incontro

SCONTRI DIRETTI

1- 156 match in Serie A Lazio e Milan: un bilancio che recita 30 vittorie biancocelesti, 59 pareggi e 67 vittorie rossonere.

2- I rossoneri hanno realizzato 247 gol contro i biancocelesti: soltanto contro la Fiorentina (253) hanno fatto meglio nel massimo campionato.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- Milan e Lazio si affrontano per la 79ª volta in Serie A sul campo dei rossoneri: finora 45 vittorie per i meneghini, 10 dei biancocelesti e 23 pareggi.

4- Il Milan ha perso soltanto una (1-2 nel novembre 2019) delle ultime 31 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (19V, 11N); a partire dal 1990, soltanto contro il Torino i rossoneri non hanno subito alcuna sconfitta nel torneo (min. 20 sfide interne).

STATO DI FORMA

5- Il Milan potrebbe vincere le prime tre partite in campionato per due stagioni di fila per la prima volta in Serie A: i rossoneri iniziarono lo scorso torneo con tre successi, sette gol fatti e nessuno subito.

6- Includendo il finale della scorsa stagione, il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato; i rossoneri non infilano quattro successi di fila in Serie A da ottobre 2020 (sei in quel caso).

STATISTICHE GENERALI

7- Nessuna squadra ha subito meno tiri in porta del Milan in questo campionato: cinque, al pari dell’Inter; subito dopo le due milanesi, troviamo la Lazio con sei.

8- Il Milan è l'unica squadra di questo campionato ad avere già segnato da dentro l'area; dalla distanza; su punizione diretta e su rigore.

FOCUS GIOCATORI

9- Mike Maignan e Pepe Reina sono gli unici due portieri ad avere creato un'occasione da gol in questo inizio di Serie A: rispettivamente per il tiro in porta di Rafael Leão contro la Sampdoria e assist per Felipe Anderson contro lo Spezia.

10- Le tre reti di Pietro Pellegri in Serie A sono tutte arrivate contro squadre di Roma: una doppietta contro la Lazio (a 16 anni e 184 giorni, più giovane giocatore a realizzare una marcatura multipla in Serie A) e una rete contro la Roma (16 anni e 72 giorni, terzo più giovane marcatore di sempre in Serie A).