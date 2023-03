Serie A, Milan e Inter in testa per numero di spettatori

Milan e Inter si contendono il primato della classifica per numero di spettatori che assistono alle partite in Serie A

Giunti alla sosta imposta ai campionati per lasciare spazio alle partite delle Nazionali, è tempo anche di fare bilanci in merito all'affluenza negli stadi da parte degli spettatori della diverse squadre di Serie A. Ad aver stilato una classifica in tal senso ci ha pensato Calcio e Finanza, che ha così reso evidenti alcuni dati interessanti.