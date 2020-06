Serie A – Milan in rete da 8 partite di fila: non accadeva da oltre 2 anni

MILAN NEWS – Riprende il campionato e riprendono anche le statistiche che riguardano le varie squadre, nel nostro caso il Milan.

Guardando agli ultimi risultati si vede che i rossoneri, in Serie A, vanno a segno da 8 partite consecutive. A Lecce, Ante Rebic e compagni, proveranno a migliorare questa striscia, che non era così positiva in una singola stagione da marzo 2018. L’ultima partita senza reti in campionato per il Milan è quella interna contro la Sampdoria del 6 gennaio 2020.

Un’altra statistica riguarda le porte inviolate che il Milan ha tenuto da quando Stefano Pioli è allenatore. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

