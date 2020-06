Milan, con Pioli 7 clean sheet: nessuno meglio dei rossoneri

MILAN NEWS – Uno dei pregi più importanti dell’operato di Stefano Pioli è l’aver dato alla squadra affidabilità difensiva. Sono ben 7 i clean sheet totalizzati dai rossoneri da quando il tecnico emiliano si è seduto sulla panchina del Milan. Nessuno in Serie A ha fatto meglio in quel determinato periodo (da ottobre ad oggi). In tutto Gigio Donnarumma ha tenuto inviolata la porta dei rossoneri per ben 9 volte: alle 7 con Pioli vanno aggiunte, infatti, le due vittorie contro Brescia e Verona ottenute con Giampaolo entrambe per 1-0. Vediamo nel dettaglio l’operato di Pioli tra pregi e contro da quando è arrivato in rossonero>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓