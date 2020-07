Serie A – Milan, è un Rebic da record: un gol a partita per lui

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, con il 4-2 segnato alla Juventus, ha raggiunto quota 10 gol in Serie A con la maglia del Milan.

In totale, le reti in stagione per il croato sono 11 fino a questo momento. Ciò che impressiona di più di Rebic, è che da gennaio in avanti sta segnando con una regolarità che mai aveva trovato prima in carriera. In questa stagione, in Serie A, Rebic ha una media di un gol ogni 99 minuti giocati, in pratica una marcatura a partita.

Merito dell’ottimo rendimento di Rebic nella seconda parte di stagione è anche di Stefano Pioli. Su Pioli, si è espresso in maniera esaltante il Presidente Paolo Scaroni. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>>