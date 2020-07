Milan, Scaroni esalta Pioli: “Ha creato una squadra vera”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Scaroni, presidente del Milan, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha commentato così la bellissima vittoria del Milan contro la Juventus, soffermandosi in particolar sul lavoro svolto da Stefano Pioli.

"La gara contro la Juventus è stata un partitone memorabile, di quelli che ci ricorderemo per anni – spiega Scaroni -. Ho parlato con Pioli: gli ho fatto i complimenti, anche chi non ha giocato benissimo ha dato l'impressione di far parte di un team motivato che si diverte a giocare a calcio. Mi sembra che Pioli sia riuscito a creare una squadra vera".