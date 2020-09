Serie A, Milan: contro il Crotone la seconda età media più bassa di sempre

Beata gioventù

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda vittoria consecutiva per il Milan in campionato. Dopo aver battuto il Bologna per 2-0, i rossoneri rifilano lo stesso risultato al Crotone allo stadio ‘Ezio Scida’. Un risultato che vale ancora di più considerando l’età media della squadra, la seconda più bassa di sempre in Serie A. Stefano Pioli, infatti, ha messo in campo una formazione che, complessivamente, contava 23 anni e 266 giorni. A chi appartiene il record assoluto? Sempre al Milan che, nel novembre 2019 contro la Lazio, ha visto in campo un’età media pari a 23 anni e 193 giorni.

