Seria A, Milan col calendario più difficile: Juventus sorpresa in negativo

Il sito 'PlayoffStatus.com' ha stilato una classifica delle squadre di Serie A in base alla difficoltà del calendario. Per faro è stato utilizzato il cosiddetto SOS, ossia lo Strength of Schedule (difficoltà del calendario appunto). E, da questa graduatoria, si nota come il Milan abbia un punteggio di 70, che la rende la squadra con il calendario più complicato. Nonostante ciò il club rossonero è 2° in classifica a tre punti dall'Inter capolista.