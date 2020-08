Serie A – Milan-Cagliari 1-0 al 45′: sfortuna Leao, impreciso Ibra!

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – È terminato, da pochi minuti, a ‘San Siro‘ il primo tempo di Milan-Cagliari, gara valida per la 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I primi 45′ di gioco hanno visto …

Il Milan parte subito forte, va vicino al gol in due occasioni. Poi ci pensa il Cagliari a buttarla dentro: autogol di Klavan dopo il palo colpito da Leao. Proprio il portoghese è il protagonista, con un paio di giocate straordinarie. Poi una traversa clamorosa in rovesciata. Poco dopo, ancora sforunato Leao: altro scatto e stiramento. Esce dal campo, entra Bonaventura. Rossoneri ancora avanti, rigore procurato (e non trasformato) da Ibrahimovic: Cragno blocca, addirittura, il suo destro a incrociare.

