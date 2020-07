Serie A – Milan-Atalanta 1-1: numeri e statistiche del match di San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Un punto importante, che conferma ancora una volta l’ottimo stato fisico e psicologico dei ragazzi di Stefano Pioli. In occasione di Milan-Atalanta 1-1, gara andata in scena stasera a ‘San Siro‘, sono diversi gli spunti interessanti. Dalla sicurezza Gigio Donnarumma, alla verve realizzativa di Hakan Çalhanoğlu: ecco le sei statistiche prodotte dal match.

1 – Il Milan ha segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown, esattamente quante quelle realizzate dai rossoneri in tutto il resto del campionato (26 gare);

2 – Solo il Napoli (23) ha colpito più legni del Milan (19) in questa Serie A;

3 – Hakan Çalhanoğlu non realizzava otto reti all’interno di un singolo campionato dalla stagione 2014/15, quando giocava al Bayer Leverkusen. Per il turco, è il terzo gol su punizione diretta in Serie A;

4 – Con la rete contro l’Atalanta, Hakan ha preso parte a otto reti nelle ultime quattro partite di Serie A (tre reti, cinque assist);

5 – Hakan Çalhanoğlu ha giocato oggi la sua 100^ partita in Serie A;

6 – Gianluigi Donnarumma ha parato tre rigori in questa Serie A, record al pari di Luigi Sepe. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI POST PARTITA DEL TECNICO ROSSONERO PIOLI >>>

