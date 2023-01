Serie A, miglior media spettatori dal 2000: San Siro in testa

Come riportato da Calcio e Finanzia, la media spettatori in Serie A raggiunge numeri incredibili: top anche il Milan e San Siro

Come riportato da Calcio e Finanza, nel corso del girone d’andata della Serie A 2022/23, la media spettatori a partita è stata pari a 29.348 tifosi a gara: per trovare una media superiore bisogna tornare alla Serie A 2000/01, quando al termine del campionato la media fu pari a 29.348 spettatori. Sul podio tra le migliori annate per quanto riguarda il pubblico nel nuovo millennio troviamo anche il 2019/20 (27.608 tifosi a partita), stagione che tuttavia si concluse a porte chiuse a causa della pandemia legata al Covid.