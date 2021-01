Serie A, Marocchi snobba la Juventus: “Derby Milan-Inter per lo scudetto”

Serie A, sfida Milan-Inter per lo scudetto?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Contro ogni pronostico il Milan ha terminato il 2020 in testa alla classifica di Serie A. Gli obiettivi dei rossoneri potrebbero cambiare in corso d'opera; c'è la voglia di continuare a stupire. Ma chi sono davvero le squadre a giocarsi il campionato? Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista di 'Sky Sport', ha parlato della lotta scudetto escludendo, a sorpresa, la Juventus vittoriosa negli ultimi 9 anni. Le dichiarazioni: "L'Inter c'è così come il Milan, poi aspettiamo le altre. Ma a questo punto è un derby milanese per lo scudetto".