Serie A, l’Europeo spartiacque: ad agosto si punta al 40% del pubblico

La Serie A si augura che vada tutto bene col pubblico agli Europei: obiettivo 40% del pubblico alla ripresa del campionato ad agosto.

A partire dai prossimi Europei tornerà anche in Italia il pubblico negli stadi, il che è una bella notizia anche per la Serie A. In vista del prossimo campionato, infatti, aumentano molto le possibilità che gli stadi siano riaperti. L'obiettivo, secondo la Gazzetta, è aprire al 40% gli impianti già alla ripresa del campionato. Per ora, agli Europei ci saranno già sicuramente più delle 1.000 persone che di norma sono ammesse. E si sta valutando proprio in queste ore anche un aumento della capienza per Euro 2020. Già con la Svizzera potrebbe succedere, ovvero quando il Lazio entrerà in zona bianca. Oppure il 3 luglio, per i quarti di finale. I club della Serie A osservano e sperano.