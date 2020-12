Serie A, la squadra della settimana: presenti due giocatori del Milan

Serie A, ecco la squadra della settimana

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante le tante assenze e il sofferto pareggio contro il Genoa, il portale ‘WhoScored’ ha inserito due giocatori del Milan nella squadra della settimana in Serie A. Presenti in difesa Pierre Kalulu e Davide Calabria, marcatori a sorpresa nel pareggio di Marassi per 2-2. Il terzino rossonero ha inchiodato Perin con una fucilata dalla distanza, mentre il francese ha segnato il gol del pari definitivo da attaccante vero. La squadra di rossonero ha sofferto, ma è riuscita comunque a mantenere l’imbattibilità contro un grande Grifone. Ecco la squadra completa:

