NEWS MILAN – La classifica di Serie A prima del derby Inter-Milan, vede le due squadre milanesi in due situazioni ben differente. I nerazzurri sono scesi al terzo posto per via della vittoria della Lazio al Tardini contro il Parma. Rossoneri che invece sono all’ottavo posto, superato da Verona e Bologna.

Intanto ecco le formazioni ufficiali per Inter-Milan di Conte e Pioli: continua a leggere >>>

