Serie A, ipotesi ‘salary cap’ dopo la SuperLega? Lo scenario / News

Il caos SuperLega potrebbe portare con sé anche alcuni aspetti positivi. I club di Serie A potrebbero pensare di introdurre un 'salary cap'

Da quando è stata annunciata la nascita della SuperLega ormai non si parla d'altro. I 12 club fondatori, dopo una convinzione generale, hanno deciso di rinunciare al progetto dopo le tante polemiche emerse all'interno del mondo del calcio. Ma non sempre tutto il male viene per nuocere. In tal senso, secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb', i club di Serie A starebbero valutando l'ipotesi di introdurre un 'salary cup', ovvero un limite massimo dopo il quale non è possibile sforare sugli stipendi dei calciatori. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, allora i vari club potrebbero contenere di molto i costi, rendendo i propri bilanci meno pensanti e più sostenibili.