Serie A – Ipotesi bolla stile NBA per salvare il campionato

ULTIME NOTIZIE – Viste le difficoltà oggettive a proseguire in maniera meno condizionata possibile la Serie A 2020/2021, i vertici del calcio italiano stanno pensando di far continuare il campionato creando una bolla stile NBA (nel basket americano, infatti, i calciatori sono stati isolati per diversi mesi ad Orlando).

L’edizione odierna di Repubblica scrive: “Una bolla per salvare la Serie A e i play-off non sono più tabù”. Si stanno valutando tutte le possibilità per non stoppare la Serie A e, fra queste, torna d’attualità anche quella dei playoff e dei playout.

