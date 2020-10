Covid-19, nuovo DPCM: ecco quali sport saranno vietati

NUOVO DPCM IN ARRIVO: GLI SPORT VIETATI

ULTIME NOTIZIE – Oggi verrà ufficializzato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nuovo DPCM, che porrà importanti limitazioni sugli sport e sugli orari dei locali e della movida.

SPORT

Stop alle partitelle di pallone nel giardino sotto casa. Come riportato dal Corriere della Sera questa mattina, sarà vietato fare due tiri con gli amici al campetto da basket di quartiere. La corsa dei contagi da Covid-19 ha convinto il governo a fermare gli sport da contatto a livello amatoriale, come richiesto dalla “linea dura” del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il virus si trasmette attraverso le goccioline di saliva e il rischio che bambini e ragazzi asintomatici possano contagiare i compagni di gioco è troppo alto. Ma gli sport di base possono continuare. Calcio, rugby, danza, pallavolo, pallacanestro e tutte le altre attività pomeridiane gestite da società che abbiano attivato protocolli di sicurezza non verranno limitate dal nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, firmerà nelle prossime ore. Resteranno aperte anche le palestre.

MOVIDA

Chiusura di bar e ristoranti a mezzanotte; divieto di sosta davanti ai locali dalle 21 alle 6; divieto di vendere alcolici da asporto alle 22.

FESTE

Rimane il nodo delle feste private. Speranza vorrebbe vietarle sia nei locali aperti al pubblico sia nelle abitazioni private ma è ancora in corso una discussione all’interno del governo sulla possibilità di limitarsi a una raccomandazione per quanto riguarda le case.

