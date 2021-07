Serie A, Giulini: “Capienza al 50% fittizia, ma ora è impossibile di più”

Il presidente Giulini, numero uno del Cagliari, ha parlato della riapertura degli stadi di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Si continua a discutere tantissimo sulla riapertura degli stadi per i match di Serie A e ne ha parlato anche Tommaso Giulini. Il presidente del Cagliari ha toccato l'argomento a margine della conferenza stampa in cui ha annunciato la partnership con Unipol per lo stadio. Sulla questione tifosi, ha detto: "Uno degli aspetti che ci preoccupa è che questo 50% di capienza è fittizio, perché con il distanziamento si rischia di scendere al 30%. Il passo di ieri non è sufficiente, anche se devo ammettere che con l'aumento dei contagi è impossibile pretendere di più. Col Green Pass dovremmo avere accesso tutti allo stadio". Brandt, Ilicic e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.