Serie A – Fiorentina, Callejon positivo al Covid-19 / News

Fiorentina, Callejon positivo al Coronavirus

ULTIME NOTIZIE FIORENTINA NEWS – José Maria Callejon, attaccante esterno della Fiorentina, è risultato positivo al Covid-19. Il comunicato ufficiale:

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.

