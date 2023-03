Serie A, la designazione arbitrale per Milan-Salernitana | News

Ecco la designazione arbitrale per il match tra Milan e Salernitana, valido come posticipo della 26ª giornata di Serie A

Neanche il tempo di smaltire la sconfitta contro la Fiorentina , che il Milan è già pronto a tornare in campo. Lo farà nella serata di oggi, mercoledì 8 marzo, contro il Tottenham in Champions League, nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea.

Intanto, però, cominciano a giungere le prime informazioni in merito alla sfida contro la Salernitana, che andrà in scena allo stadio San Siro alle ore 20:45 di lunedì 13 marzo. Come ufficializzato dal sito dell'AIA, infatti, è stato designato il direttore di gara del match valido per il 26° turno di Serie A. Il fischietto scelto per l'occasione è Federico La Penna, mentre gli assistenti saranno Zingarelli e Di Monte. Il IV uomo sarà Perenzoni, il VAR Banti e l'AVAR Guida.