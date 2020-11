Serie A, Dal Pino: “Il campionato non si fermerà anche con lockdown”

MILAN NEWS – Non sembra esserci questa possibilità alle porte, ma tutto può succedere: un nuovo lockdown spaventa l’Italia, soprattutto dal punto di vista economico. Ovviamente spaventa anche il calcio, con la Serie A che non può certamente permettersi di fermarsi nuovamente. Di questo ha parlato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio, ai microfoni di GR Parlamento. Ecco le sue parole: “In caso di nuovo lockdown il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo”.

