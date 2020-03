Serie A, Conte: “Non c’è motivo perché debba continuare”

ULTIME NEWS – Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha ufficializzato la sospensione del campionato di Serie A, senza rendere nota nessuna data di scadenza. Ecco le sue parole: “Non c’è ragione per cui proceda il campionato di Serie A, non consentiremo nemmeno l’utilizzo delle palestre per altre manifestazioni sportive”. Intanto ecco le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

