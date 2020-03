Serie A, campionato sospeso. Conte dà l’ufficialità

ULTIME NEWS – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa per comunicare nuovi aggiornamenti in merito al coronavirus, ecco cosa ha detto: “Abbiamo adottato una nuova decisione. Siamo consapevoli che è difficile cambiare le nostre abitudini, capisco le famiglie e i giovani. Tempo non ce n’è, i numeri ci dicono che abbiamo una crescita importante sui contagi e sulle persone decedute. Le abitudini vanno cambiate, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa e dobbiamo farlo subito e ci riusciremo solo se tutti ci atterremo alle disposizioni. Abbiamo deciso di adottare misure più forti per contenere l’avanzata del coronavirus. Sto per firmare un Decreto che si chiamerà #IoRestoaCasa. Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà un’Italia come zona protetta. Saranno da evitare spostamenti, tranne se per motivi di lavoro, casi di necessità, motivi di salute. Divieto di assembramento nei locali pubblici”.

Sulle manifestazioni sportive: “Non c’è ragione per cui proceda il campionato di calcio, non consentiremo nemmeno l’utilizzo delle palestre”.

