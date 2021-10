Serie A, Cassano: “Milan? Napoli e Inter hanno qualcosa in più”

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha parlato della lotta scudetto, soffermandosi in particolar modo sul Milan

L'ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto come di consueto alla Bobo TV. Cassano ha parlato della lotta scudetto, che al momento vede in testa alla classifica Milan e Napoli. Ecco cosa ha detto: "Il Milan sta facendo bene ma Napoli e Inter hanno qualcosa in più. Anche se i neroazzurri sono dietro di 7 punti sono davanti, secondo me, ad oggi. Tra 2-3 mesi ne riparleremo". Calciomercato Milan: sta per firmare un pilastro fondamentale per la squadra rossonera. Ecco di chi si tratta